I bambini degli orfanotrofi maltesi inaugureranno la rotta tra Malta e Marina di Ragusa, ma il maltempo potrebbe far saltare il viaggio

Non passeggeri qualunque, non turisti in cerca di sole e mare. Ma bambini, tanti, provenienti dagli orfanotrofi maltesi. Sono loro i protagonisti del primo viaggio del Ragusa Xpress, il nuovo catamarano che da sabato 17 maggio collegherà ufficialmente Malta al porto turistico di Marina di Ragusa. Un’inaugurazione insolita, diversa, carica di simbolismo. Perché questa rotta nasce all’insegna dell’umanità, prima ancora che del commercio o del turismo. Un viaggio che diventa messaggio. Resta solo l’incognita maltempo: il viaggio inaugurale, infatti, potrebbe subire spostamenti a causa del mare mosso.

Un abbraccio tra due isole, tra due popoli

Sabato mattina il catamarano “Ragusa Xpress” solcherà il Mediterraneo con a bordo non vip, ma piccoli ospiti speciali: bambini e ragazzi senza famiglia, accolti in strutture maltesi, che per la prima volta metteranno piede in Sicilia. Con loro anche famiglie in difficoltà, accompagnate da educatori e volontari. L’accoglienza a Marina di Ragusa sarà festosa. Ad attenderli, associazioni locali, cittadini, artisti di strada, sorrisi. In un’epoca in cui il mare è spesso scenario di confini, fughe e tragedie, il viaggio del Ragusa Xpress prova a restituirgli la sua antica vocazione: quella di unire, non di dividere. Ad attenderli, ci saranno sulla banchina del porto di Marina i bambini del Centro diurno per minori del SS. Rosario di Scicli, accompagnati da Suor Lucinda.

Una nuova stagione di viaggi

Il primo viaggio “aperto al pubblico” sarà domenica 18 maggio. Dopo un lungo percorso tecnico e burocratico, sono giunte tutte le autorizzazioni necessarie: il catamarano, veloce ed efficiente, solcherà il Mediterraneo più volte a settimana, garantendo un servizio stabile e confortevole che rivoluzionerà la mobilità marittima tra la Sicilia sudorientale e l’arcipelago maltese. Orari e ticket sul sito direttamente sul sito web www.ragusaxpress.com dove è possibile progettare il proprio viaggio per e da Malta. Il collegamento con Malta rappresenta un’opportunità senza precedenti per lo sviluppo turistico dell’area: viaggiatori e crocieristi potranno scegliere Marina come punto di partenza o arrivo, incrementando la visibilità internazionale della frazione balneare di Ragusa e contribuendo ad allungare la stagione turistica. Anche per il Porto Turistico di Marina di Ragusa si tratta di un momento di svolta. “Siamo orgogliosi di ospitare questo servizio – commentano dalla direzione del porto – che arricchisce la nostra offerta e rafforza la vocazione del porto come hub del Mediterraneo. Non si tratta solo di trasporto: è un’occasione per promuovere scambi culturali, sostenere l’economia locale e valorizzare la nostra comunità con uno sguardo proiettato verso l’esterno”.

