I 50 anni degli scouts di Comiso: un albero per ogni bambino nato e un mosaico nel Parco Baden Powell

Un albero per ogni bambino che nasce. Gli scouts di Comiso collaboreranno con l’Ordine Francescano Secolare e con il circolo “Laudato sii” di Vittoria per un’iniziativa interessante e dal timbro ambientalista.

Il gruppo scout “Comiso 1”, il primo sorto in città, ha festeggiato i 50 anni di storia. Lo ha fatto con una serie di iniziative che hanno coinvolto tutti i ragazzi per tre giorni. Giochi, bivacco, attività di laboratorio, escursioni nella zona archeologica di Cava Porcaro. Si è concluso tutto con la messa celebrata in Chiesa Madre dal vescovo Giuseppe La Placa e dal sacerdote assistente (che i lupetti chiamano “Baloo”). Era presente anche una delegazione di venti scout proveniente da Malta che ha trascorso con i giovani di Comiso la tre giorni.

Nel corso della tre giorni si è svolto anche un convegno sul tema “Comunità in cammino verso la sostenibilità: un pianeta migliore inizia da noi”. In quell’occasione è stato reso noto il progetto che vedrà gli scouts collaborare con l’Ordine Francescano Secolare per la piantumazione degli alberi. Il progetto è stato promosso in Sicilia dalla Fraternità dell’Ordine Francescano secolare di Sicilia. L’azienda Forestale fornirà gli alberelli, il comune individuerà un’area per la piantumazione. Al momento della nascita di un bambino (o della sua adozione) i genitori saranno invitati ad aderire all’iniziativa. Le famiglie saranno presenti il giorno scelto per la piantumazione e potranno ciascuno piantare il proprio alberello. La piantumazione degli alberi rappresenta un segno tangibile di impegno verso l’ambiente e un dono per le generazioni future, in linea con le indicazioni dell’enciclica “Laudato Sii”.

Inoltre gli scouts hanno realizzato un mosaico, posizionato nella casetta all’aperto del parco Baden Powell, esso rappresenta il volto di Baden Powell e lo stemma degli scouts. In quel parco si svolgono – periodicamente – numerose attività gestite dai gruppi scouts di Comiso.

