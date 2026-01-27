Guzzardi di Vittoria, la Syncope Unit riconosciuta come centro di riferimento nazionale

Il Presidio ospedaliero “Guzzardi” di Vittoria ha raggiunto un traguardo di eccellenza: dal 15 dicembre scorso è attiva una Syncope Unit multidisciplinare certificata GIMSI – il Gruppo Italiano Multidisciplinare per lo Studio della Sincope. Il riconoscimento nazionale qualifica l’unità come centro di riferimento per la diagnosi e la gestione delle perdite transitorie di coscienza, grazie a un modello organizzativo che integra ospedale e territorio, garantendo percorsi diagnostici rapidi e appropriati.

Un modello organizzativo all’avanguardia

La sincope rappresenta una delle principali cause di accesso al Pronto Soccorso, con una stima dell’1–3% degli accessi quotidiani. Spesso l’iter diagnostico richiede il coinvolgimento di più specialisti e numerosi esami, senza giungere sempre a una diagnosi definitiva. Nel Pronto Soccorso del “Guzzardi”, il più affollato della provincia di Ragusa con circa 50.000 accessi annui, la gestione della sincope ha assunto un peso significativo.

La certificazione GIMSI attesta che la Syncope Unit del “Guzzardi” opera secondo standard internazionali, con percorsi clinici condivisi che permettono di valutare rapidamente la gravità del caso e indirizzare il paziente verso il percorso di cura più appropriato, dal medico di medicina generale al triage in Pronto Soccorso fino alla presa in carico specialistica.

Tecnologia, formazione e integrazione

Per ottenere la certificazione, la Syncope Unit ha dovuto soddisfare requisiti tecnologici e organizzativi stringenti. La struttura è autonoma nell’esecuzione di esami avanzati come il Tilt Test, lo studio elettrofisiologico, l’impianto di Loop Recorder sottocutanei e procedure di terapia definitiva come pacemaker e defibrillatori.

Al centro del progetto anche un forte investimento nella formazione: oltre venti professionisti tra cardiologi, neurologi, geriatri, medici di Pronto Soccorso, operatori del 118, pediatri e medici di medicina generale hanno completato il corso “Competence in Syncope”, costruendo una rete integrata ospedale-territorio basata sul PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale).

Benefici concreti per i cittadini della provincia di Ragusa

L’attivazione della Syncope Unit certificata comporta vantaggi immediati: riduzione dei ricoveri impropri, diagnosi più tempestive nei casi a rischio, trattamento immediato senza trasferimenti fuori provincia e migliore accesso alla diagnostica specialistica.

