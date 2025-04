Guide turistiche abusive? Scicli dice no. E si invitano cittadini e turisti a segnalare

Guide turistiche abusive? Scicli dice no. L’Amministrazione Comunale di Scicli ha avviato un’importante campagna di regolamentazione e vigilanza per garantire il rispetto della nuova normativa sulle guide turistiche. Su direttiva della giunta Marino, la Polizia Locale ha recentemente partecipato a un incontro di formazione dedicato alla nuova legislazione, su richiesta del Presidente dell’Associazione Guide Turistiche (AGT) di Ragusa, Orazia Minardi. A seguito di questa formazione, saranno avviati controlli mirati per sanzionare chi esercita abusivamente l’attività di guida turistica senza essere regolarmente iscritto all’Albo Nazionale, come previsto dalla normativa vigente.

Si invitano i cittadini alle segnalazioni

L’iniziativa mira a tutelare i professionisti del settore, garantire un’offerta turistica di qualità e preservare l’immagine di Scicli, che continua ad attrarre visitatori da ogni parte del mondo. L’Amministrazione Comunale invita cittadini e turisti a segnalare eventuali attività irregolari, contribuendo così al successo dell’operazione di vigilanza.

© Riproduzione riservata