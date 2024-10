Guidava in stato d’ebbrezza e ad alta velocità in corso Italia a Ragusa: denunciato

Un uomo di 56 anni è stato denunciato dalla polizia di Ragusa per guida in stato d’ebbrezza. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi in Corso Italia a Ragusa, durante il pomeriggio, quando un Ispettore della Questura, libero dal servizio, ha notato una Nissan Micra che procedeva a velocità eccessiva, mettendo in pericolo la circolazione stradale. L’Ispettore è intervenuto prontamente, richiedendo l’aiuto degli agenti della Squadra Volante e della Sezione Polizia Stradale.

Altre sanzioni

Dopo il fermo del veicolo, è stato riscontrato che il conducente aveva un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge. Oltre alla denuncia penale per guida in stato di ebbrezza, al cinquantenne sono state contestate anche le sanzioni amministrative per guida a velocità non adeguata.

