Guasto all’impianto idrico di Donnalucata, possibili disagi nella fascia costiera

Un guasto si è verificato questa mattina all’impianto di emungimento del pozzo Dammusi, a monte di Donnalucata.

I tecnici di Iblea Acque sono già al lavoro per riparare il danno e, in via temporanea, è stato attivato il nuovo pozzo in contrada Raspulo, nella zona di Sampieri.

Tuttavia, nelle prossime ore potrebbero verificarsi carenze idriche lungo la fascia costiera compresa tra Playa Grande e Cava d’Aliga.

