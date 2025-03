Guasto al pozzo Dammusi: possibili disagi idrici nella fascia costiera

Un guasto improvviso si è verificato nella notte all’impianto di emungimento del pozzo Dammusi, situato a monte di Donnalucata, mettendo a rischio l’approvvigionamento idrico lungo la fascia costiera compresa tra Playa Grande e Cava d’Aliga.

I tecnici di Iblea Acque sono immediatamente intervenuti per valutare l’entità del danno e avviare le operazioni di ripristino. Nel frattempo, per limitare i disagi alla popolazione e alle attività della zona, è stata attivata una seconda pompa di sollevamento all’interno dello stesso pozzo e si è provveduto a mettere in funzione il pozzo di contrada Raspullo, a Sampieri.

Nonostante questi interventi, potrebbero comunque verificarsi disservizi nella distribuzione dell’acqua nelle prossime 24 ore, con possibili cali di pressione o interruzioni temporanee. Gli operatori sono al lavoro per completare la riparazione nel minor tempo possibile e ripristinare la normale erogazione idrica.

Si invita la cittadinanza a utilizzare l’acqua con particolare parsimonia fino alla risoluzione del problema.

