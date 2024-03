Gravissimo incidente sul lavoro, operai precipitano da un viadotto sulla Palermo-Catania, all’altezza di Enna

Un terribile incidente sul lavoro si è verificato oggi pomeriggio, lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, all’altezza di Enna. Per cause ancora in fase di accertamento, due operai sono precipitanti da un ponteggio da un’altezza di circa 5 metri.

Uno degli operai è morto, l’altro è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale. Ha un grave trauma addominale.

