Grave incidente stradale: feriti una donna e il figlioletto

Una madre e il suo bambino sono rimasti feriti in un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di oggi alla periferia di Vittoria.

La donna e il figlio si trovavano all’interno di una vettura condotta dal compagno della donna. Il bambino ha riportato le più gravi conseguenze: un trauma cranico, la frattura del setto nasale. È stato ricoverato nel reparto di pediatria dell’ospedale Guzzardi di Vittoria.

La madre invece ha riportato una forte contusione alla spalla destra, con prognosi di 20 giorni. Quasi illeso l’uomo che ha riportato solo qualche contusione. foto di repertorio

