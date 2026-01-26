Grande fede a Ispica per l’arrivo della reliquia di Don Bosco

Sono iniziati nel migliore dei modi i festeggiamenti in onore di San Giovanni Bosco a Ispica, segnati da una partecipazione intensa e sentita della comunità. Sabato pomeriggio l’arrivo dell’Insigne reliquia del santo dei giovani ha regalato un momento di forte emozione e spiritualità, accolto con grande calore da devoti e fedeli.

Il primo abbraccio della città si è svolto in piazza Padre Pietro Iabichella, da dove è partita la processione verso la Basilica della Santissima Annunziata, cuore delle celebrazioni. Qui, prima della solenne concelebrazione eucaristica, il parroco don Manlio Savarino ha guidato un momento di riflessione sulla figura di Don Bosco, richiamandone il messaggio educativo e il profondo amore per i giovani.

La concelebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo della diocesi di Noto, mons. Salvatore Rumeo, ha rappresentato uno dei momenti centrali della giornata, impreziosita anche dalla benedizione della nuova casa parrocchiale, intitolata a San Domenico Savio, segno concreto di crescita e attenzione pastorale verso le nuove generazioni.

Ieri si è svolta la 33ª Giornata della Fraternità, una giornata ricca di spunti e testimonianze. In particolare, la raccolta alimentare per le vie della città ha confermato, ancora una volta, il grande cuore dei parrocchiani, capaci di trasformare la devozione in gesti concreti di solidarietà.

Il programma dei festeggiamenti prosegue anche oggi con nuove iniziative. Alle 17, i giovani dell’Associazione Don Bosco visiteranno le case di accoglienza per anziani della città, portando con sé l’Insigne reliquia, in un incontro carico di significato umano e spirituale. Alle 18.30, la Santa Messa sarà animata dalla comunità di San Giuseppe.

Domani, sempre alle 17, continuerà la visita dei giovani alle case di accoglienza per anziani. Alle 18.30, la Santa Messa sarà animata dalla comunità di Santa Maria Maggiore e dal convento dei Frati Minori, con la benedizione degli insegnanti e degli educatori, momento particolarmente sentito nel solco del carisma educativo di Don Bosco. Alle 19.30, infine, l’appuntamento culturale sul tema “Don Bosco presenza politica – Impegno educativo e bene comune del santo dei giovani e la breve presenza dei salesiani a Ispica”, con gli interventi di don Giovanni D’Andrea Sdb e del prof. Michelangelo Lorefice.

Una festa che non è solo celebrazione religiosa, ma cammino comunitario, capace di intrecciare fede, educazione, solidarietà e impegno per il bene comune, nel segno luminoso di San Giovanni Bosco.

Festa di San Giovanni Bosco a Modica

Sarà la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù alla Sorda ad accogliere quest’anno la festa cittadina in onore di Don Bosco, appuntamento molto sentito dalla comunità ecclesiale modicana. L’annuncio è stato diffuso in queste ore nelle parrocchie della città.

La celebrazione si terrà venerdì 31 gennaio 2026, con inizio alle ore 18, e avrà come momento centrale la Santa Messa presieduta dal Vescovo Mons. Salvatore Rumeo, animata dalle Case salesiane di Modica.

Alla celebrazione prenderanno parte i bambini e i ragazzi della catechesi, i giovani dell’AGESCI Modica 2 e il Centro giovanile parrocchiale, a testimonianza dello spirito educativo e comunitario che da sempre caratterizza la figura di San Giovanni Bosco.

La scelta di vivere la festa in forma cittadina vuole sottolineare il valore dell’eredità salesiana nel territorio e rafforzare il legame tra le diverse realtà parrocchiali, con un’attenzione particolare al mondo giovanile, cuore del messaggio di Don Bosco.

Ha collaborato Cinzia Vernuccio

