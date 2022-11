Grande adesione al PMI Day in provincia di Ragusa. FOTO

Ben riuscito il PMI Day che, in provincia di Ragusa, ha coinvolto 215 studenti degli Istituti Ferraris e Besta di Ragusa, Cataudella di Scicli in confronti con gli imprenditori locali e visite guidate all’interno di 12 aziende sulla base del loro percorso di studi. “È la tredicesima edizione di questa iniziativa che si svolge a carattere nazionale – ha spiegato durante l’incontro promosso all’ITIS Galileo Ferraris il presidente della Piccola Industria di Sicindustria Ragusa, Ciro Lambro -. Le PMI rappresentano il 90% dei lavoratori italiani e l’80% delle imprese, al Sud questi numeri diventano ancora più significativi. Per noi è quindi importante avvicinare gli studenti a questa realtà, per capire cosa può offrire il territorio e sgombrare il campo dai pregiudizi. In provincia di Ragusa ci sono delle realtà di eccellenza che possono offrire tanto e che vanno conosciute”.