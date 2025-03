Gli scout del “Comiso 1” celebrano i 50 anni

Gli scouts di Comiso celebrano 50 anni. Il gruppo scout “Comiso 1” ricorda, nel fine settimana, i 50 anni di vita del gruppo, il primo sorto in città nel 1975.

Per l’importante anniversario sono state organizzate alcune iniziative che si dipaneranno nel fine settimana. Il tema prescelto è “Comunità in cammino verso la sostenibilità”.

Si comincia venerdì 28 marzo con la conferenza in programma alle 19,30 presso la chiesa di San Biagio sul tema “Comunità in cammino verso la sostenibilità: un pianeta migliore inizia da noi”. Tra i relatori ci sono il sindaco Maria Rita Schembari, Salvatrice Iacono dell’Ordine francescano secolare e del circolo “Laudato sii” e un rappresentante del WWF Area Mediterranea.

Gli scout del “Clan” presenteranno, durante la serata, i risultati della loro inchiesta sulla consapevolezza ecologica.

Sabato 29 marzo le iniziative si spostano al Parco Baden Powell, intitolato proprio al fondatore dello scoutismo. Alle 18,30 sarà inaugurato un murales celebrativo di Baden Powell. A partire dalle 20, si darà il via al bivacco con il fuoco, con la sagra della salsiccia, canti e danze. Si tratterà di una serata di festa attorno al fuoco in stile scout, con la possibilità di consumare il panino con la salsiccia.

Il clou delle iniziative si avrà domenica 30 marzo. Si comincia con un’escursione trekking a cura dei ragazzi scout al parco archeologico di Cava Porcaro. Nel piazzale della Fondazione Bufalino (noto anche come Pinacoteca comunale), dal mattino alle 9, si svolgerà, in contemporanea un laboratorio ludico/didattico per bambini (dai 2 anni in su e per ragazzi. Alle 10, si darà il via a “Giochi in piazza” in piazza Fonte Diana (attività per grandi e piccoli).

Alle 12,30 sarà celebrata la messa in Chiesa Madre (Santa Maria delle Stelle) presieduta dal vescovo Giuseppe La Placa. Seguirà il pranzo comunitario nel piazzale della Chiesa Madre (il pranzo si svolgerà all’insegna del motto “plastic free”, senza consumo di plastica.

Per il programma dell’anniversario hanno collaborato alcuni tra i primi scout di Comiso e tra i fondatori del gruppo.

© Riproduzione riservata