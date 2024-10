Gli chef Marcantonio Blanco e Lorenzo Ruta firmano la Dynamic Dinner, una cena speciale

La Dynamic Dinner tenutasi al ristorante Alfredo Bistrot di Pozzallo è stata un successo che ha saputo entusiasmare e incuriosire gli ospiti presenti. L’evento ha visto protagonisti gli chef Marcantonio Blanco, padrone di casa, e Lorenzo Ruta del ristorante omonimo di Modica, i quali hanno offerto un’esperienza gastronomica unica e innovativa, supportati dalle selezioni di vini e cocktail curate da Salvatore Susino di Progetto Duca.

La cena

La cena, già sold out pochi giorni prima dell’annuncio, è stata un’occasione per presentare i nuovi piatti che saranno presto disponibili nei rispettivi ristoranti. Le quattro portate principali di carne e pesce, per un totale di otto, hanno conquistato il palato dei presenti con abbinamenti inaspettati e sapori raffinati.

Lo chef Marcantonio Blanco ha proposto piatti come il baccalà con salsa pil pil, cardoncelli saltati e cipolla croccante, e il filetto di palamita alla Wellington con cremoso di patate e fondo bruno di pesce. Per concludere, ha deliziato gli ospiti con un gelato al miele, crumble alle mandorle e gel di arance. Lo chef Lorenzo Ruta ha invece incantato con piatti a base di carne, tra cui animelle con crema di cavolfiore e il roll di coniglio con crema di carote e passion fruit, concludendo con un pre dessert a base di pesca e mandorle.

La serata, guidata con eleganza da Marika Maltese, ha regalato agli ospiti un’esperienza sensoriale indimenticabile, con piatti creativi che hanno saputo bilanciare tradizione e innovazione.

