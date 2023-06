Giunta Vittoria: è quasi fatta. Il nuovo assessore è Paolo Monello ?

La giunta vittoriese potrebbe avere presto il settimo assessore. Il sindaco Francesco Aiello potrebbe nominare l’ex sindaco Paolo Monello. Monello potrebbe prendere il posto di Filippo Foresti, vicesindaco e assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione che si è dimesso un mese fa.

Il nome di Monello circola insistentemente da alcuni giorni. È una delle ipotesi di maggiore spessore per risolvere la crisi amministrativa. Aiello avrebbe deciso di colmare così la casella rimasta vuota dopo l’addio di Foresti, un addio inatteso e, per certi versi, non indolore, per il modo in cui si è consumato. Il rapporto tra Foresti e Aiello si è interrotto in maniera improvvisa. Foresti era stato un uomo importante dell’attuale giunta soprattutto per sua presenza a numerosi appuntamenti istituzionali e per la sua presenza costante in consiglio comunale.



Aiello non ha confermato né smentito la notizia.

“È un’ipotesi – ha detto – oggi scioglierò la riserva e comunicherò il nome ufficiale”.

È stata scartata, dunque la possibilità di nominare assessore uno degli attuali consiglieri. Questo avrebbe comportato la necessità di almeno una dimissione perché la legge prevede la possibilità di avere solo tre assessori che ricoprano contemporaneamente il ruolo di consiglieri. In questo momento Cesare Campailla, Giuseppe Nicastro e Salvatore Avola ricoprono il doppio ruolo. Gli ultimi due sono del Pd. Aiello dunque ha scelto di non mutare gli equilibri del consiglio comunale, con la surroga di eventuali nuovi entrati. Un equilibrio difficile perché il sindaco e la sua giunta non hanno più la maggioranza e possono contare solo su 11 consiglieri su 24.



Paolo Monello è uno degli esponenti storici dell’ex Pci – Pds.

Nelle liste del partito Comunista fu eletto alla camera dei deputati nel 1987, a 33 anni. In precedenza era stato sindaco della città e, in quella veste, aveva cavalcato e spinto la battaglia del cosiddetto “abusivismo di necessità” chiedendo insistentemente ai governi che venisse riconosciuta la diversità di chi, come era successo a Vittoria, aveva edificato in maniera abusiva la propria abitazione, non per speculazione edilizia, ma per la necessità di costruire la propria prima casa. In precedenza era stato egli stesso sindaco di Vittoria e in un periodo successivo fu anche assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione , dieci anni fa, nella giunta guidata da Giuseppe Nicosia. È stato anche esponente della Cgil e, come storico, si è dedicato agli studi sulla propria città, Vittoria ed è autore di numerose pubblicazioni.