Consiglio Vittoria, relazione annuale del sindaco. L’opposizione incalza Aiello

Seduta del consiglio comunale di Vittoria dedicata alla relazione annuale del sindaco Francesco Aiello. La relazione annuale del primo cittadino, la prima del suo mandato amministrativo, è stata depositata nel febbraio scorso.

Aiello, presente in aula, ha lamentato il ritardo con cui essa è stata calendarizzata. La presidente Concetta Fiore ha perché il documento depositato in presidenza non era completo.

La seduta ha visto la presenza di alcuni assessori (Salvatore Avola, Cesare Campailla, Giuseppe Nicastro che sono anche consiglieri, insieme a Giuseppe Fiorellini. La giunta è attualmente composta da sei assessori, dopo le dimissioni, venti giorni fa, del vicesindaco Filippo Foresti. Assenti Anastasia Licitra e Francesca Corbino. Erano presenti alcuni dirigenti e il dirigente dei servizi finanziari, Alessandro Basile, che ha relazionato sulla difficile situazione finanziaria del comune.

GLI INTERVENTI IN AULA



In aula, sono intervenuti i consiglieri Monia Cannata, Valeria Zorzi, Giuseppe Scuderi, tutti di Fratelli d’Italia e Salvatore Artini, uno dei consiglieri ex di maggioranza che sono passati all’opposizione. Artini ha assicurato che il suo gruppo (Movimento per l’Autonomia) voterà gli atti amministrativi importanti, ma allo stesso tempo, si è espresso con toni molto duri nei confronti dell’amministrazione in carica. Zorzi ha sottolineato la crisi della maggioranza che sostiene Aiello e soprattutto la crisi amministrativa, che si confronta poco con il consiglio comunale. Zorzi ha rimarcato come in passato Aiello, altre volte nei panni del consigliere di opposizione, abbia sollecitato i ritardi di altre amministrazioni nel presentare la relazioni. Inoltre, Aiello ha parlato soprattutto dei disastri delle amministrazioni precedente e molto poco della amministrazione attuale. In una relazione di 110 pagine – sostiene Zorzi – gran parte sono comunicati stampa, ma non parla dei 23 consulenti a titolo gratuito (anziché tre come previsto dalla legge), né delle dimissioni degli assessori, dei cambi dei segretari comunali e di altre inadempienze amministrative.

In città, tengono banco alcuni temi: i lavori in piazza del Popolo, effettuati lo scorso anno, ma la cui delibera è stata approvata solo nel febbraio di quest’anno. Attualmente sono in corso ulteriori lavori di completamento della pavimentazione. Ci sono poi le molte questioni aperte, tra ci quelle oggetto dell’ispezione regionale attualmente in corso.

L’AMMINISTRAZIONE RICORRERA’ AL TAR



L’amministrazione comunale ha preannunciato ricorso al Tar contro la seconda ispezione decisa dalla regione, contestando la legittimità della stessa.

Altro tema, l’ordine pubblico. La presidente Fiore e la conferenza dei capigruppo vorrebbe svolgere una seduta aperta del consiglio comunale a Scoglitti, dove si sono verificati gli ultimi episodi di cronaca, anche nel centro storico. Il sindaco però ha rappresentato che l’aula della Delegazione municipale non è agibile e non può ospitare una seduta consiliare.

La seduta è stata rinviata al 28 giugno, su richiesta del sindaco, a causa di altri impegni concomitanti.