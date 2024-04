Meteo: primo maggio con l’ombrello, previste perturbazioni e temporali

Sembra che la primavera stia per essere interrotta da un’ondata di maltempo su molte parti dell’Italia, secondo quanto anticipato da Antonio Sanò di www.iLMeteo.it. Nonostante oggi un campo di alta pressione sub-tropicale porti sole e temperature superiori alla media, ciò non durerà a lungo. Già dal pomeriggio/sera di martedì 30 aprile, un ciclone atlantico porterà temporali soprattutto al Nord Ovest e sulle due Isole Maggiori, con la fase più intensa prevista per il Primo Maggio.

Durante la Festa dei Lavoratori, il rischio temporalesco sarà elevato, specialmente al Centro-Nord, con fenomeni localmente intensi e anche grandinigeni a causa dei contrasti tra masse d’aria diverse. Tra giovedì 2 e venerdì 3 maggio, un secondo impulso instabile causerà frequenti temporali, soprattutto al Centro-Nord e parte del versante tirrenico meridionale.

Ecco un breve riepilogo del meteo per i prossimi giorni

Lunedì 29 aprile: al Nord soleggiato e caldo, al centro sole e caldo, al Sud soleggiato e caldo.

Martedì 30 aprile: al Nord inizialmente soleggiato, poi peggiora dal pomeriggio/sera al Nord-Ovest; al centro bel tempo iniziale, poi peggiora dal pomeriggio con piogge e temporali sparsi; al Sud piogge e temporali sulla Sicilia dal pomeriggio/sera.

Mercoledì 1 maggio: al Nord forte instabilità, al centro piogge e temporali sparsi, al Sud più sole che piogge.

