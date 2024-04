Incidente in Calabria muore Francesca Stornello di Scicli

Un’altra vittima della strada: la città di Scicli piange Francesca Stornello, 53 anni, originaria di Scicli morta in seguito ad un tragico incidente avvenuto in Calabria. Lascia il marito e tre figli.

L’INCIDENTE

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, domenica 28 aprile: la donna è rimasta ferita in un terribile incidente sulla SS. 106 a Villapiana Lido, nel Cosentino. L’auto sulla quale viaggiava, una Audi Q5, si sarebbe schiantata contro altri due veicoli. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti.

Le condizioni della 53enne che pare si trovasse a Cosenza con il marito per andare a trovare uno dei figli sono apparse sin da subito gravi. E’ stata trasferita all’ospedale Annunziata di Cosenza ma per lei non c’è stato nulla da fare.

