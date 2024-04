Divieto di transito dei pullman sulla via Fiumara che collega Modica con Scicli

Il provvedimento è stato firmato dal comandante della Polizia locale di Modica, Rosario Cannizzaro, che ha valutato i seri rischi che si corrono sulla strada di collegamento fra la città della Contea e quella di Scicli. Valutazioni che vanno dal fatto che “la Modica-Fiumelato-Scicli è un’arteria in larga parte di competenza provinciale ed in due tratti di competenza dei Comuni di Modica e di Scicli nei tratti che immettono nei centri abitati a quello che l’intera arteria, per la sua conformazione, non è in grado di sopportare il traffico pesante anche perchè in molti tratti la sua larghezza rende difficoltoso l’incrocio tra due veicoli”.

Il Comune di Modica già, nel passato, aveva adottato il divieto di transito per gli autocarri con peso superiore a 3,5 tonnellate.

Nella decisione del provvedimento il comandante Rosario Cannizzaro si è consultato con il collega del Comune di Scicli, comandante Maria Rosa Portelli, che ha concordato sulle reali condizioni disagevoli della strada Modica-Fiumelato-Scicli e che anche l’ente sciclitano seguirà l’operato di palazzo San Domenico. Intervento preventivo di grande utilità perchè ad oggi i cigli stradali sono invasi da erbacce che riducono di parecchio la misura della sede stradale: se è già difficile il passaggio di due autovetture, è impossibile l’incrocio fra una autovettura ed un pullman se non di due pullman nei sensi inversi di marcia. Un provvedimento importante, il divieto di transito dei bus nella strada Modica-Fiumelato-Scicli, volto a rendere sicuro l’attraversamento dei mezzi e soprattutto a garantire la pubblica incolumità.

