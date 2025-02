Giubileo dei Giovani: parte da Acate il pellegrinaggio della Croce e dell’icona di Maria Sales Populi Romani

Parte domani da Acate il pellegrinaggio itinerante della Croce e dell’icona di Maria Salus Populi Romani che sono i segni della Giornata mondiale della Gioventù. L’iniziativa, denominata “Perché al mondo… ci sono anch’io”, è stata avviata dal Servizio di Pastorale giovanile della Diocesi di Ragusa in preparazione del Giubileo a Roma con Papa Francesco nel mese di agosto e del Giubileo Diocesano, che si terrà il primo giugno a Ragusa insieme al Vescovo monsignor Giuseppe La Placa, in occasione dei 75 anni di erezione canonica della Diocesi. Durante le varie tappe del pellegrinaggio, alcune parrocchie ospiteranno questi segni, offrendo ai giovani momenti di preghiera e raccoglimento.

«Invitiamo tutti i giovani della Diocesi – afferma il responsabile don Vincenzo Guastella – a partecipare con entusiasmo a queste iniziative, cogliendo l’opportunità di vivere appieno il cammino verso la Pasqua ed il Giubileo. Sarà un’occasione unica per crescere nella fede, condividere esperienze e sentirsi parte di una comunità in cammino verso la Speranza».

La Croce e l’icona resteranno nella parrocchia San Nicolò di Bari di Acate da domani e sino a venerdì 7 marzo. La tappa successiva sarà Vittoria (nelle parrocchie Sacro Cuore e Santa Maria Goretti), poi il pellegrinaggio toccherà Scoglitti, Santa Croce Camerina, Comiso, Pedalino, Roccazzo, Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo, Giarratana per concludersi a Ragusa proprio il primo giugno in coincidenza con la celebrazione del Giubileo diocesano dei giovani.

