L’ASP di Ragusa rafforza il proprio impegno verso i cittadini in condizioni di fragilità economica o sociale attraverso il Progetto “Contrastare la Povertà Sanitaria”, parte del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES) 2021–2027, promosso dal Ministero della Salute e coordinato dall’INMP (Istituto Nazionale Migrazioni e Povertà). Dal 1° dicembre 2025, gli ambulatori territoriali dedicati ai […]
Giubileo dei Corpi Bandistici a Ragusa: musica, fede e tradizione nella cattedrale di San Giovanni Battista
24 Nov 2025 10:27
La diocesi di Ragusa ha celebrato il Giubileo dei Corpi Bandistici, un evento che ha unito musica, fede e tradizione, valorizzando il ruolo culturale e spirituale delle bande nella vita della comunità.
L’iniziativa, organizzata dall’Ufficio Liturgico guidato da don Gino Alessi, parroco di Santi Apostoli, ha visto la partecipazione delle bande provenienti da Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Santa Croce Camerina, Giarratana e Acate. I gruppi musicali, partiti da diversi punti della città, hanno raggiunto il sagrato della Cattedrale di San Giovanni Battista, dove sono stati accolti da S. E. R. Giuseppe La Placa, vescovo della diocesi.
Santa Messa in Cattedrale e celebrazione comunitaria
La giornata è proseguita con la Santa Messa celebrata dal Vescovo La Placa nella cattedrale, momento centrale del Giubileo. La celebrazione ha sottolineato l’importanza della musica bandistica nella vita religiosa e civica del territorio, ricordando il contributo delle bande nel sostenere le festività liturgiche e la crescita culturale della comunità.
L’evento ha rappresentato un’occasione di incontro, condivisione e preghiera, consolidando il legame tra tradizione musicale e vita spirituale. La partecipazione di numerosi cittadini e appassionati ha reso la giornata un successo, confermando il ruolo dei corpi bandistici come veri custodi della cultura e della fede nella provincia iblea.
Foto: Salvo Bracchitta
© Riproduzione riservata