Giubbotti antiproiettile alla Polizia Locale di Scicli

La Polizia Locale di Scicli ha ricevuto due nuovi giubbotti antiproiettile, strumenti essenziali per garantire maggiore sicurezza agli agenti durante il servizio. La dotazione rappresenta una misura concreta di tutela del personale e contribuisce al contempo a migliorare la protezione dei cittadini, considerando che gli agenti affrontano quotidianamente situazioni complesse che spaziano dall’ordine pubblico alla sicurezza stradale, fino al supporto alle altre forze dell’ordine.

Disporre di adeguati strumenti di protezione permette agli operatori di operare con maggiore serenità ed efficacia, assicurando un servizio più sicuro e affidabile per la comunità. L’iniziativa si inserisce in un programma più ampio di modernizzazione del Corpo di Polizia Locale, che include formazione continua del personale e l’impiego di tecnologie innovative per il controllo e la prevenzione.

© Riproduzione riservata