Un ammanco di 369.000 euro sul budget destinato alle prestazioni convenzionate dei laboratori di analisi della provincia di Ragusa sta suscitando forte preoccupazione. A denunciarlo è il Movimento Laboratori Siciliani (MLS) tramite il segretario regionale e provinciale Salvatore Battaglia, che definisce la vicenda «gravissima e penalizzante per il territorio ibleo». Secondo quanto riportato dal sindacato, […]
Giubbotti antiproiettile alla Polizia Locale di Scicli
23 Mar 2026 17:16
La Polizia Locale di Scicli ha ricevuto due nuovi giubbotti antiproiettile, strumenti essenziali per garantire maggiore sicurezza agli agenti durante il servizio. La dotazione rappresenta una misura concreta di tutela del personale e contribuisce al contempo a migliorare la protezione dei cittadini, considerando che gli agenti affrontano quotidianamente situazioni complesse che spaziano dall’ordine pubblico alla sicurezza stradale, fino al supporto alle altre forze dell’ordine.
Disporre di adeguati strumenti di protezione permette agli operatori di operare con maggiore serenità ed efficacia, assicurando un servizio più sicuro e affidabile per la comunità. L’iniziativa si inserisce in un programma più ampio di modernizzazione del Corpo di Polizia Locale, che include formazione continua del personale e l’impiego di tecnologie innovative per il controllo e la prevenzione.
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