Giovanni Muciaccia a Ragusa per “Next”, l’evento formativo per i giovani

Manca solo una settimana a NEXT, l’evento dedicato ai giovani per orientarsi nel mondo del lavoro, scoprire nuove opportunità e acquisire strumenti concreti per costruire il proprio futuro. A causa di alcune problematiche logistiche, l’iniziativa si svolgerà presso l’auditorium San Vincenzo Ferreri a Ragusa Ibla, anziché alla Scuola dello Sport. Restano invariati i giorni e gli orari: 27 e 28 marzo, a partire dalle 18:00.

L’evento è rivolto ai giovani tra i 15 e i 34 anni e vedrà la partecipazione di ospiti di rilievo:

Giovanni Muciaccia, celebre volto di Art Attack!, che motiverà i ragazzi a pensare in modo creativo e fuori dagli schemi per affrontare il mondo del lavoro.

Fabiana Andreani (@fabianamanager su Instagram), esperta di carriera e crescita professionale, che spiegherà come farsi notare dalle aziende.

Marcello Ascani, noto youtuber, che parlerà di digitalizzazione, personal branding e professioni del futuro.

Professionisti locali, che condivideranno le loro esperienze e consigli pratici per muoversi nel contesto lavorativo della zona.

A condurre l’evento sarà Noemi David, conduttrice di programmi su Rai 2 dedicati al cinema, alla TV e alla sostenibilità.

NEXT sarà una due giorni di formazione, ispirazione e networking, imperdibile per chi vuole orientarsi nel proprio percorso professionale e comprendere le opportunità del mercato del lavoro di oggi e di domani. Appuntamento il 27 e 28 marzo alle 18:00, Auditorium San Vincenzo Ferreri – Ragusa Ibla.

