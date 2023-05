Giovanni Cultrera a Roma da Giorgia Meloni: “Disponibile a sostenere progetti per Ragusa”

Un lungo pomeriggio a Roma e poi, intorno alle 19.30, l’incontro con Giorgia Meloni. La premier, al termine del Consiglio dei Ministri, ha ricevuto nella sua stanza a Palazzo Chigi, Giovanni Cultrera, candidato sindaco del centrodestra a Ragusa, prima di una foto con lui dai balconi degli uffici dei gruppi parlamentari, con la Capitale sullo sfondo. “Un incontro cordiale, approfondito e importante nei contenuti”, il commento di Cultrera. “Giorgia Meloni conosce Ragusa e conosce il mio impegno per la Città, anche grazie alle parole spese dal senatore, Salvo Sallemi, il cui impegno è stato fondamentale e determinante per avere questo incontro. Che, come ho detto, è stato cordiale ma di contenuti. Ho chiesto al presidente, Meloni, di sostenere Ragusa nei prossimi anni, di essere vicina alla città e ho trovata in lei piena ed assoluta disponibilità ad assecondare, laddove se ne presenterà l’opportunità, ogni azione, ogni progetto e ogni idea che possono dare alla nostra Città lo smalto perduto e che, negli ultimi anni, è diventato sempre più opaco e sempre meno brillante. Le sue parole e la sua disponibilità, sono la conferma che per il prossimo Sindaco di Ragusa, potere parlare in forma diretta con la massima espressione del governo nazionale, è fondamentale per il bene della nostra Città. E, in questo senso, ho trovato nel premier, in Giorgia Meloni, un’interlocutrice eccellente, disponibile e fondamentale. Sono davvero soddisfatto del confronto che dimostra il ruolo imprenscindibile dei partiti per le interlocuzioni istituzionali ai massimi livelli. Istituzioni cui porre domande e richieste, ottenendone risposte a beneficio esclusivo della Città e, nel nostro caso, di Ragusa”.



E, a conferma di questo interesse, lunedì prossimo 8 di maggio, alle 19, al Mediterraneo Palace, sarà a Ragusa, il ministro dello Sport, Andrea Abodi. “Un altro passaggio importante, un’altra dimostrazione dell’interesse concreto e reale che il Governo centrale ha per Ragusa, dopo quello già mostrato a più riprese dal Governo regionale con le recenti visite dei suoi assessori e gli incontri che ho avuti con loro. Il ministro, Abodi, incontrerà le società sportive della nostra Città e affronterà temi connessi ad un mondo importante, pieno di grande interesse e che richiama migliaia di Ragusani, come quello dello Sport”.

Nel frattempo, sono passati due giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione di liste e candidati al prossimo consiglio comunale che sosterranno la candidatura di Giovanni Cultrera a Sindaco.

“72 donne e uomini con in test un’unica idea, quella di lavorare per Ragusa e di sostenere il nostro progetto per riportarla ai fasti di un passato che si allontana sempre di più. Con ognuno dei candidati nelle tre liste di Forza Italia, Fratelle d’Italia e Insieme, condivido la visione di una Città che torni ad essere punto di riferimento della Sicilia e oltre, che richiami investitori e torni a quella ricchezza economia, di idee, di progetti, di prospettive e di cultura, che è stata mortificata negli ultimi anni, da scelte sbagliate e approssimative. Di veduta miope e poco accorta. Questo è il filo conduttore che unisce ognuno di noi. E che unisce anche Giorgio Chessari, Peppino Lo Destro, Iole Campo e Pasquale Spadola, i quattro assessori espressione dei partiti e del movimento che sostiene la mia candidatura e vicini al sottoscritto nel percorso che vogliamo condurre per Ragusa. Figure che ognuno nel proprio partito, nella propria professione e nell’attività che conducono, hanno mostrato eccellenza e capacità. Quattro Ragusani che vogliono una Città più forte e importante e che hanno Ragusa come stella polare del loro impegno al mio fianco”