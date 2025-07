Giovanni Campanella è l’allenatore, Giuseppe Restuccia è il direttore sportivo: il Vittoria riparte

di Francesca Cabibbo – Il Vittoria ricomincia da Giovanni campanella. Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, oggi il Vittoria ha ufficializzato il tesseramento del nuovo allenatore. La scelta è caduta su Giovanni Campanella. L’accordo era stato raggiunto alcuni giorni fa, ma è stato ufficializzato solo oggi. E oggi la società ha ufficializzato anche il tesseramento del nuovo direttore sportivo. La scelta è caduta su Giovanni Restuccia. Restuccia, 48 anni, è stato direttore sportivo del Rosolini, in Eccellenza, nel 2018-2019, chiudendo la stagione con il terzo posto. Poi è stato per 5 anni all’Enna, riuscendo nell’impresa di vincere il campionato e di portare la squadra in serie D.

Anche Giovanni Campanella non ha bisogno di presentazioni. Catanese, è considerato uno degli allenatori più esperti, con una carriera trascorsa interamente nei campionati di categoria e tanti anni di lavoro spesi alla guida di varie squadre siciliane, soprattutto nei campionati di Eccellenza. È un allenatore tra i più esperti. Lo scorso anno ha guidato la Nissa. In precedenza aveva allenato anche l’Enna (in tandem con Restuccia hanno vinto il campionato di Eccellenza), Paternò, Sancataldese, Licata, Vittoria, Comiso e altre. Campanella ha privilegiato uno schema di gioco semplice, caratterizzato dal classico 4-4-2, ma trasmette ai suoi giocatori tanta grinta e determinazione.

Campanella e Restuccia, dunque, hanno già lavorato insieme e ora il tandem si ricostituisce a Vittoria. I dirigenti hanno scelto quindi di affidarsi ad un duo tecnico consolidato, facendo della sinergia uno dei punti di forza. Entrambi hanno accettato con entusiasmo e si sono detti felici di approdare al Vittoria.

Gli obiettivi del Vittoria quest’anno sono comunque ambiziosi. Fallito l’obiettivo della promozione, la squadra si prepara a ridimensionare il budget a disposizione, ma non rinuncerà a disputare un campionato di media – alta classifica, che possa regalare soddisfazioni ai tifosi.

Dalla prossima settimana i dirigenti saranno al lavoro per organizzare la squadra, che sarà costruita con il supporto di Restuccia e Campanella. Tutti i giocatori sono svincolati, ad eccezione del giovane portiere Malandrino, uno juniores che si sta imponendo nel panorama siciliano e che è già nel mirino di alcune società, anche di categoria superiore. I dirigenti cercheranno la trattativa intanto con i giocatori locali, poi si cercheranno altri giocatori per costruire quasi ex novo la squadra della prossima stagione. A fine mese è previsto il ritiro e i tifosi attendono di conoscere i volti nuovi della squadra.

