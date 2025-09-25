Giovani legati ai colori sociali. Questo lo Scicli calcio presentato ufficialmente

di Pinella Drago – C’è attesa per il sopralluogo di domani mattina al “Ciccio Scapellato” che potrebbe permettere l’ingresso nello stadio a cento spettatori, tutti locali, dopo che dieci giorni fa la commissione pubblici spettacoli aveva negato l’accesso ai tifosi per inagibilità della struttura sportiva. Se dovesse arrivare il “pass limitato”, la gara con il Serradifalco in programma sabato in casa, nel primo turno del Campionato di Promozione girone D, potrebbe godere del sostegno morale della tifoseria. Uno Scicli che punta alla salvezza. Nell’incontro con la stampa oggi la dirigenza è stata chiara come anche il nuovo allenatore Carmelo Giglio. Il tecnico dei giovani, come è conosciuto nel mondo calcistico: il mister che, forte della sua esperienza calcistica in diverse categorie compresa l’ostica serie D, ama lavorare con i giovani che si affacciano al mondo calcistico ma che hanno nel contempo attaccamento e rispetto per i colori che vestono. Il mister che ama i giovani ma che riconosce anche il difficile lavoro che fanno i dirigenti sul tempo e nel tempo. Al tavolo della dirigenza, nell’incontro con la stampa, il presidente Bartolo Alecci da sette anni nella dirigenza, i componenti la società gli inossidabili Peppe Puglisi ed Angelo Massari, il direttore sportivo Peppe Riela. Gli stessi non hanno mancato di ringraziare l’uscente tecnico Uccio Pisana per il lavoro di preparazione svolto dallo scorso mese di agosto quando gli è stata affidata la squadra ed hanno assicurato il massimo impegno per costruire e donare, alla città dalla grande tradizione sportiva, risultati e spettacolo.

Passato l’anno di transizione della stagione 2024-2025.

Una stagioe che ha permesso di mantenere la categoria, ora si comincia con uno Scicli deciso a guadagnare sul campo la salvezza puntando sui giovani, motore del successo. Fra i giovani calciatori anche alcuni migranti in loco grazie ad un sistema di accoglienza e di integrazione. “La scelta del mister è importante – ha detto il presidente Bartolo Alecci – importante per la crescita e per l’educazione sportiva. Carmelo Giglio è l’ideale per il nostro progetto, per quello che stiamo costruendo in vista di un campionato duro”. Ed il nuovo tecnico scelto appena due giorni fa? “Essere allenatore dello Scicli e per lo Scicli? Questa la richiesta che mi è stata fatta – ha detto Carmelo Giglio – eccomi a guidare i ragazzi che ho già visto, nella gara di sabato scorso con il Frigintini, ben orientati e carichi di entusiasmo. C’è tanto da lavorare. Siamo chiamati a spenderci su una piazza sportiva storica che non si mette in discussione”.



