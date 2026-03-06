Giovani e generosi: la 5S1 dell’ITC “Archimede” di Modica dona sangue per la prima volta

A Modica, ieri pomeriggio, undici studenti della classe 5S1 dell’ITC “Archimede” hanno compiuto il loro primo gesto concreto di solidarietà: la donazione del sangue presso la sede dell’AVIS Modica.

Il percorso era iniziato qualche mese fa con incontri di sensibilizzazione promossi dalla referente Sara Tortorici e dalle volontarie del Servizio Civile, che avevano acceso tra i ragazzi la scintilla della generosità. Sotto la guida del docente e consigliere AVIS Giorgio Rizza, la classe aveva deciso di iscriversi collettivamente, trasformando una buona intenzione in un impegno concreto.

I ragazzi, tutti alla loro prima esperienza, hanno affrontato il momento con un misto di emozione, timore e orgoglio. Come racconta lo studente Vincenzo Mavilla, “Sono intimorito, non lo nego. Ma poi penso che sto donando me stesso per qualcuno che nemmeno conosco, e la paura passa in secondo piano. Siamo insieme, e questo aiuta. Ne usciremo più fieri di prima”.

La scelta di donare nel pomeriggio, pur avendo la possibilità di farlo al mattino, dimostra che i ragazzi hanno vissuto l’esperienza come un’occasione autentica, senza compromessi rispetto alla scuola. Accanto a loro anche il prof. Giorgio Rizza, che ha donato insieme ai suoi studenti, a testimonianza della coesione e dell’esempio educativo trasmesso.

Il gesto è stato sostenuto con convinzione dal dirigente scolastico Rosolino Balistrieri e dalla prof.ssa Paola Modica, referente per l’Educazione alla Salute. Il presidente AVIS Modica, Luca Hanna, sottolinea: “Hanno dimostrato che donare è davvero un gesto di classe, nel senso più nobile del termine. Il loro entusiasmo sarà virale tra i coetanei”.

Il dottor Carmelo Ricca ha definito i ragazzi “piccoli grandi eroi”, ricordando come donare sangue non richieda imprese impossibili, ma il coraggio di mettersi a disposizione di chi non si incontrerà mai. La campagna scuola di AVIS continua a registrare risultati straordinari, e la 5S1 ne è la prova tangibile.

Il prof. Rizza conclude con un invito: “Provate. Donare è un gesto semplice, che fa bene a chi riceve ma anche a chi dona. È una lezione che non si impara sui libri perché non interroga la memoria, ma la coscienza. E loro, oggi, hanno preso il massimo dei voti”.

