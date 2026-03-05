Giovane in fuga a Scicli danneggia supermercati: arrestato 29enne

Scicli resta sotto choc per l’episodio avvenuto nei giorni scorsi quando un 29enne, già condannato a due anni per furto e rapina, è stato nuovamente arrestato dai Carabinieri della Tenenza di Scicli. L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha prima tentato di sottrarre bottiglie di alcolici da un supermercato, poi aggredito alcuni operatori, causando lievi ferite, e danneggiato scaffali e porte in vetro del negozio.

La fuga e l’intervento dei Carabinieri

Non pago, il giovane si è spostato in un altro supermercato vicino, continuando la sua azione violenta. Grazie alle numerose segnalazioni, i Carabinieri di Scicli, insieme a un’automobile dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica, sono intervenuti prontamente, riuscendo a bloccare il 29enne. Il giovane è stato poi trasportato dal personale sanitario presso l’ospedale Nino Baglieri di Modica per le prime cure.

Denunce e ordinanza di carcerazione

A seguito degli episodi, il giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria Iblea per i reati di evasione, rapina, lesioni personali e danneggiamento. Informato della condotta violenta, il Magistrato di Sorveglianza di Siracusa ha disposto la sospensione della detenzione domiciliare e il contestuale accompagnamento in carcere.

Il 29enne, espletate le formalità di rito, è stato trasferito presso la casa circondariale di Ragusa, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

