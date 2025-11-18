Home / Cultura

Giornata Mondiale della Filosofia a Ragusa: “Unità attraverso la diversità”

18 Nov 2025 21:45

In occasione della Giornata Mondiale della Filosofia, Nuova Acropoli Ragusa propone una serie di iniziative all’insegna del tema “Unità attraverso la diversità”, pensate per valorizzare le differenze culturali e stimolare la crescita personale attraverso la riflessione filosofica.

Questo slogan, adattamento del noto motto europeo “Unità nella diversità”, diventa un invito a considerare le varie prospettive come risorse preziose per rafforzare l’unità umana. Nuova Acropoli promuove così la filosofia come strumento di sviluppo individuale e collettivo, patrimonio universale accessibile a tutti.

Le attività proposte mirano a favorire il dialogo tra culture e generazioni, stimolando la consapevolezza dell’unità dell’uomo con se stesso, con la natura e con la società.

Eventi in programma a Ragusa:

Mercoledì 19 novembre ore 19.00 – Aperitivo filosofico “La natura gioca con i nostri sensi”
Presso la sede di Nuova Acropoli, via del Gelso 41. Un’occasione informale per riflettere sul rapporto tra uomo e natura attraverso la filosofia attiva.

Giovedì 20 novembre ore 9.00 – Incontro culturale con i giovani delle scuole “Vedere oltre la diversità l’unità”
Un dialogo con le nuove generazioni per approfondire il valore della diversità come elemento di crescita comune.

Giovedì 20 novembre ore 18.30 – Libreria Flaccavento, Via Mario Rapisardi, Piazza Matteotti 99
Incontro culturale “I valori umani nelle diverse civiltà” con il relatore Fausto Lionti. L’ingresso è libero.

Per partecipare o ricevere ulteriori informazioni: 351 883 1515 | ragusa@nuovaacropoli.it

