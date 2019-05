Nuova Acropoli Ragusa celebra Leonardo Da Vinci - Ragusa Oggi

Nuova Acropoli Ragusa celebra Leonardo Da Vinci

Quest’anno, cogliendo l’occasione del cinquecentenario dalla sua scomparsa, Nuova Acropoli organizza un incontro culturale dal titolo: “Leonardo, Uomo del Futuro”.

Il tema della conferenza sarà appunto Leonardo Da Vinci, uno dei personaggi più illustri che animano il rinascimento, non soltanto come grande pittore, ma anche come grande matematico, meccanico, ingegnere, alla cui opera si devono importanti scoperte nei più diversi rami della fisica.

In questa occasione scopriremo l’uomo e il genio, il filosofo che è stato e come ha rivoluzionato il mondo fino ai giorni nostri.

L’appuntamento è per sabato 11 maggio alle 19:00 presso la sala conferenze di Amunì City, al Parco Giovanni Paolo II.

Successivamente, giovedì 16 maggio alle 19:00, avrà inizio il nuovo Corso di Filosofia Attiva d’Oriente e d’Occidente, un percorso attraverso le grandi idee che hanno cambiato il mondo del Pensiero e dell’Azione, e che rimangono sempre attuali per il miglioramento dell’essere umano e del mondo in cui vive.

Per qualsiasi informazione potete contattarci al 351 883 1515 oppure potete venirci a trovare presso la sede di Nuova Acropoli, in via Archimede 19/A.