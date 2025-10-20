Giornata mondiale contro l’Ictus: screening gratuiti in provincia di Ragusa

In occasione della Giornata mondiale contro l’Ictus cerebrale (World Stroke Day), che si celebrerà il 29 ottobre 2025, la U.O.C. di Neurologia – Stroke Unit dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, diretta dal dottor Antonello Giordano, promuove un’importante iniziativa di screening cerebrovascolare gratuito, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e sensibilizzare la popolazione sui principali fattori di rischio.

L’ictus cerebrale rappresenta la prima causa di disabilità e la terza causa di morte in Italia, dopo le malattie cardiovascolari e i tumori. Ogni anno si registrano circa 150.000 nuovi casi, e in Sicilia la mortalità resta elevata: oltre la metà dei pazienti non riesce ad accedere tempestivamente alle cure.

“L’ictus è una patologia tempo-dipendente – spiega il dottor Giordano –. Durante un evento acuto si perdono fino a 32.000 neuroni al secondo, motivo per cui il riconoscimento precoce dei sintomi e l’immediato accesso al Pronto Soccorso sono determinanti per salvare vite e ridurre le disabilità. La prevenzione resta la chiave: oltre il 50% degli ictus può essere evitato con stili di vita salutari e controlli regolari, soprattutto per chi è a rischio”.

Il calendario degli screening gratuiti

Durante le giornate di screening, medici e infermieri della Stroke Unit e delle U.O.S. di Neurologia forniranno informazioni utili per il riconoscimento dei sintomi e indicazioni per la prevenzione primaria e secondaria.

Gli appuntamenti si svolgeranno con il seguente calendario: 29 ottobre 2025 – Ospedale “Guzzardi” di Vittoria – Sala conferenze “Enzo Di Geronimo” (piano terra, padiglione B), dalle 9:30 alle 17:00. 11 novembre 2025 – Ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa – UOS di Neurologia, dalle 9:30 alle 17:00. 2 dicembre 2025 – Ospedale “Maggiore – Nino Baglieri” di Modica – UOS di Neurologia, dalle 9:30 alle 17:30.

Ogni giornata prevede 25 visite gratuite, su prenotazione. I cittadini interessati possono prenotarsi inviando una e-mail a: strokeunit@asp.rg.it

© Riproduzione riservata