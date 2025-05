Giornata contro l’omo-lesbo-transfobia a Vittoria. In via Cavour uno spazio di arte condivisa

di Francesca Cabibbo -“Giornata Internazionale contro l’omo-lesbo-bi-transfobia” a Vittoria. Arte in strada nella centralissima via Cavour, salotto buono di Vittoria, ma soprattutto arte come esperienza condivisa.

L’iniziativa è stata avviata dal Comune, dal Centro Donna, con la collaborazione dell’Associazione Zero Molestie Sinalp e dell’Associazione Donne Democratiche. Nella strada considerata il “salotto buono” della città è stata organizzata un’esposizione di dipinti e bijou realizzati all’uncinetto, muovendo proprio dai colori dell’arcobaleno, simbolo di diversità e accoglienza, adottato nel mondo dalle comunità LGBTQ.

Inoltre alcuni artisti hanno esposto le loro fotografie, raccontando storie di inclusione e coraggio attraverso le immagini.

Inoltre erano state predisposte alcune tele, che sono state messe a disposizione dei passanti per la realizzazione dei dipinti. “Questo gesto – ha spiegato l’assessore Francesca Corbino – ha trasformato l’arte in un’esperienza condivisa, rendendo ancora più forte il senso di comunità e partecipazione. È un’occasione preziosa per riflettere, celebrare e continuare a costruire un mondo libero da discriminazioni”.

Via Cavour, dunque, per un giorno, è diventata uno spazio di condivisione e di bellezza. L’iniziativa ha permesso di lanciare un messaggio di rispetto e di uguaglianza.



