10° Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, tema di grande attualità. “Mentre quasi il 40 per cento del cibo totale prodotto nel mondo viene buttato, tre miliardi di persone sulla Terra non possono permettersi un pasto sano ogni giorno e 250 milioni di persone sono affamate” appello lanciato oggi dall’esperta in progettazione europea, in bandi europei e sicurezza nei luoghi di lavoro Natalia Carpanzano, già consulente nei comuni di Pozzallo, Ispica e Scicli.

Appello che arriva nella 10° giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare che cade proprio il 5 febbraio di ogni anno. “Ogni singola persona l’anno scorso ha buttato nella pattumiera 27 chilogrammi di cibo – afferma la Carpanzano – se moltiplichiamo per ogni componente di una singola famiglia vengono i brividi.

Cosa fare per evitare lo spreco di cibo

“Dobbiamo cambiare abitudini, stare più attenti, rispettando le risorse che abbiamo a disposizione – è l’invito che lancia Natalia Carpanzano – da alcuni anni è attivo a Ragusa il progetto “NON SCADO”, che recupera le eccedenze alimentari di supermercati ed altri esercizi commerciali e li distribuisce a chi ha più bisogno. Stiamo cercando di portarlo in altri Comuni della provincia, tra mille difficoltà, ma sempre con la voglia di fare rete.

A Scicli un primo incontro per il progetto “Non scado” e per fare rete fra le associazioni.

Su iniziativa dell’assessorato comunale alle politiche sociali di concerto con il vicariato della città, guidato da don Ignazio La China, si è tenuto già un primo incontro per fare rete sul territorio e per parlare di una campagna anti spreco.

In questa campagna dovrebbero essere coinvolte le realtà caritative della zona ed i gruppi impegnati al servizio delle famiglie in stato di bisogno. Un incontro preliminare propedeutico ad un discorso molto più ampio di coinvolgimento al servizio degli ultimi nel rispetto del cibo che non và né sprecato e né buttato.

I consigli della foodblogger

E in occasione di questa speciale giornata, la giornalista Letizia Vella ha firmato un servizio del telegiornale della Tgr Rai Sicilia andando in cucina dalla foodblogger Barbara Conti di Scicli. Una ricetta facile e veloce per evitare lo spreco del pane, come ha raccontato la foodblogger di Giallo Zafferano. Il pane raffermo va tagliato e sbriciolato e poi bagnato in padella con del brodo per ammorbidirla. Infine va saltata per fare “a muddica atturrata” con cui guarnire un buon piatto di pasta o altre pietanze. E se avanzano anche degli ortaggi è possibile cucinare un ottimo e saporito brodo.