Giorgio Cappello, quinto al Campionato italiano assoluto A1 di judo

Allievo del Maestro Maurizio Pelligra ed atleta della società sportiva Koizumi judo Ecodep Scicli, il giovane Giorgio Cappello si è classificato al 5° posto a livello nazionale nella categoria –100 kg.

Il suo è un piazzamento che lo colloca tra i migliori judoka italiani della categoria, in una competizione che rappresenta il vertice del judo nazionale. “Sono state gare di altissimo livello, intensità massima, confronto diretto con l’élite – commenta Maurizio Pelligra, lo storico allenatore e fondatore della Koizumi – un risultato, quello ottenuto da Giorgio, che dà valore al lavoro svolto ed a ciò che si costruisce ogni giorno in palestra. I campionati italiani assoluti A1 rappresentano il livello più alto del judo nazionale: qui gareggiano gli atleti che hanno conquistato sul campo il diritto di esserci, dopo un percorso fatto di gare, risultati e continuità. Partecipare a questo appuntamento sportivo non è una convocazione ma una conquista, una partenza che racchiude mesi di lavoro silenzioso, allenamenti e scelte quotidiane. Giorgio ha saputo dare il meglio e siamo fieri della crescita costante di questo giovane judoka”. Le gare si sono svolte al PalaPellicone di Ostia lo scorso 13 dicembre dove si è tenuto il Campionato italiano assoluto A1, un appuntamento sportivo di rilievo nel panorama dello judo nazionale durante il quale si sono tenute gare di altissimo livello tecnico.

