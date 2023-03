Giorgio Avola settimo in coppa del mondo in Egitto

Al Cairo in Egitto nella 5º tappa di Coppa del Mondo Assoluta di fioretto maschile della stagione 2022/2023, grande prestazione di Giorgio Avola che torna in una finale dopo un inizio di stagione poco brillante. Superato il turno preliminare con un girone a punteggio pieno, approdava direttamente al tabellone principale a 64. Nel primo turno di eliminazione diretta affrontava il cinese Qian, vincendo per 15/12 un assalto condotto con relativa tranquillità.

Nel turno dei 32 affrontava l’ostico ceco Choupenitich, contrapponendo alla sua fisicità una intelligente scherma di seconda intenzione, riusciva a spuntarla per 15/13. Agli ottavi di finale poi un piccolo capolavoro tecnico-tattico contro l’americano Itkin, in un match sempre in equilibrio di punteggio, fino a trovarsi sotto per 13/14, riusciva prima a pareggiare e poi con una stoccata di gran classe faceva suo l’assalto che valeva la finale ad 8, risultato che in questa stagione tardava ad arrivare.

Ai quarti di finale cedeva poi nettamente al compagno di squadra Marini, posizionandosi al settimo posto nella classifica finale. Prossimo appuntamento di Coppa del Mondo a metà marzo, a Busan in Corea del Sud, con una prova classificata Gran Prix. Dopo la tappa coreana ci sarà un mese di stop dalle gare di coppa, per riprendere poi a fine aprile, quando partirà la qualifica olimpica ed ogni gara varrà un pezzo di biglietto che porterà a Parigi 2024. Al ritorno in Italia dal Cairo, Giorgio Avola ha poi ufficializzato il congedo dalla Guardia di Finanza e di conseguenza dal Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle, dove ha prestato servizio per oltre 10 anni, tornado a vestire dal 1 marzo unicamente i colori della Conad Scherma Modica. La scelta di Avola è stata dettata da motivi “professionali”. Avendo avuto subito dopo le Olimpiadi di Rio nel 2016 la possibilità di entrare nel programma sportivo dell’università LUISS seguendo un virtuoso percorso di Dual Carrer sportiva-universitaria che lo ha portato prima alla Laurea in Economia e Finanza nella prestigiosa università romana, e successivamente nella stessa intraprendere un Master MBA della Business School, ha conseguentemente da poco ricevuto un’importante offerta di lavoro presso un primaria Azienda Broker Assicurativa.

Avola continuerà comunque la sua carriera sportiva e intraprenderà il percorso di qualifica fino alle prossime olimpiadi, anche per specifica richiesta della stessa azienda, che con una visione innovativa per il mercato italiano, ha deciso di scommette sulle abilità e competenze di sportivi di alto livello, oltre che sulla specifica formazione universitaria, per ricoprire determinati ruoli manageriali del proprio organico nel prossimo futuro. Per la Conad Scherma Modica questo significa anche poter tornare a schierare il campione modicano nella propria squadra di Serie A2 di fioretto maschile, e aumentare enormemente le ambizioni di salto nella massima serie, potendo affiancare ad Avola un gruppo di giovani atleti dal grande valore.