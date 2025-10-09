Ginnastica artistica, le giovani atlete sciclitane conquistano il quinto posto a Rosolini

Un quinto posto conquistato dal gruppo formato da Noemi Alecci, Adele Pavone (A1), Chloe Scivoletto (A2) e Greta Carrabba (A3). Società ed istruttori si dicono soddisfatti del risultato e sono già al lavoro, assieme alle giovanissime atlete, per presentarsi puntuali all’appuntamento della seconda gara in programma il prossimo 25 ottobre, sempre al Palamillenium di Rosolini. Da Francesca Giannone, responsabile dello staff tecnico, il commento al lavoro di preparazione e di competizione fino ad oggi svolto. “Siamo contenti di essere riusciti a prendere parte a questo campionato. Dietro al risultato c’è un’estate di sacrifici e di intenso lavoro, che ha visto impegnate le giovani ginnaste e gli istruttori in allenamenti sia societari che intersocietari, in collaborazione con la Palladium e con altre società della provincia di Ragusa – ha affermato a commento del risultato di Rosolini – continueremo a lavorare con impegno per aumentare il livello di difficoltà agli attrezzi, nonostante si tratti di una squadra giovane che è riuscita comunque a tenere testa a formazioni composte, per la maggior parte, da ginnaste appartenenti alle categorie Allieve A4 e A5. Solo con la costanza, provando continuamente gli esercizi, si può migliorare e ottenere prestazioni che poi i giudici di gara valuteranno con i giusti parametri”.

