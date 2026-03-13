Giarratana Volley, doppio impegno decisivo per la stagione

Sarà un sabato di grande intensità per il Giarratana Volley, con entrambe le formazioni impegnate in due partite fondamentali per il prosieguo della stagione. La squadra maschile e quella femminile scenderanno in campo con obiettivi chiari: continuare a crescere e conquistare punti preziosi per la classifica.

La formazione maschile, attualmente seconda con 39 punti, sarà impegnata in trasferta contro l’Asd Paternò Volley, vicefanalino di coda del campionato. Un match sulla carta favorevole ma che, come spesso accade nello sport, richiede massima concentrazione.

La maschile cerca punti pesanti a Paternò

A presentare la sfida è il coach Gianluca Giacchi, che invita la squadra a non abbassare la guardia.

«Siamo consapevoli del nostro valore, ma non sottovalutiamo nessuno. Ogni partita è una storia a sé e il nostro obiettivo è mantenere alta la concentrazione e il ritmo. I ragazzi stanno lavorando bene e vogliamo portare a casa un risultato che ci permetta di restare agganciati alla vetta».

La squadra punta dunque a proseguire il momento positivo della stagione e a mantenere la pressione sulle dirette concorrenti nella corsa ai vertici del campionato.

La femminile in casa contro il Volley Gela

Sul fronte femminile, il Giarratana Volley si prepara invece a scendere in campo davanti al proprio pubblico. Alle ore 17 al palazzetto arriverà l’Asd Volley Gela Ecoplast, formazione che attualmente occupa l’ultima posizione in classifica.

Per le ragazze si tratta di un’opportunità importante per consolidare il percorso di crescita e continuare a costruire fiducia nel gruppo.

Il coach Saro Corallo sottolinea l’importanza dell’approccio alla gara.

«Stiamo crescendo partita dopo partita. Domani sarà una gara da affrontare con rispetto per l’avversario, ma anche con la voglia di esprimere il nostro gioco. Le ragazze sono motivate e il gruppo è compatto. Vogliamo regalare una bella prestazione al nostro pubblico».

L’appello del presidente: “Sosteniamo le nostre ragazze”

A chiamare a raccolta la comunità è il presidente Salvatore Pagano, che invita tifosi, famiglie e appassionati a riempire il palazzetto per sostenere la squadra femminile.

«Domani giochiamo in casa e avere il calore del pubblico è fondamentale. Invitiamo tutti gli appassionati, le famiglie e i giovani a venire al palazzetto: sarà una festa dello sport, un’occasione per vivere insieme il volley e sostenere le nostre ragazze. Giarratana merita di vivere queste emozioni».

Due squadre, un’unica passione. Il Giarratana Volley si prepara così a vivere un sabato ricco di sport, impegno e spirito di comunità, con l’obiettivo di continuare a scrivere una stagione da protagonisti.

