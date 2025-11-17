Giarratana, 75mila euro per restaurare l’organo storico: la Regione investe nel patrimonio musicale

La Regione Siciliana ha destinato 700mila euro al restauro e alla riparazione di strumenti musicali antichi di rilevante valore artistico, di proprietà di enti morali ed ecclesiastici. Un investimento significativo che punta alla tutela del patrimonio musicale dell’isola. Il decreto, firmato dall’assessore ai Beni culturali Francesco Paolo Scarpinato, assegna il finanziamento a dieci progetti ritenuti meritevoli dalla commissione valutatrice.

Tra gli interventi finanziati spicca quello relativo alla chiesa di San Bartolomeo apostolo di Giarratana, nel Ragusano, che riceverà 75mila euro per il restauro del proprio organo storico. Uno strumento che rappresenta un autentico tesoro della tradizione liturgico-musicale locale e che, grazie a questo contributo, potrà tornare a nuova vita.

Le risorse arrivano dalla Legge regionale di stabilità e bilancio 2025-2027 e sono utilizzabili nel corso dell’anno finanziario 2025.

I progetti finanziati

Ecco gli enti ammessi e gli importi assegnati:

Chiesa Sant’Antonio Abate – Nicosia (EN): 80mila euro, Parrocchia Maria Santissima delle Grazie – Pettineo (ME): 50mila euro, Chiesa San Bartolomeo apostolo – Giarratana (RG): 75mila euro, Chiesa Santa Maria Maggiore – Isnello (PA): 70mila euro, Chiesa Madre “Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo” – Partanna (TP): 90mila euro, Conservatorio “Scarlatti” – Palermo: 90mila euro, Chiesa San Domenico – Noto (SR): 60mila euro, Chiesa Immacolata Concezione – Palagonia (CT): 50mila euro, Parrocchia San Domenico – Caltanissetta: 55mila euro, Parrocchia Beata Maria Vergine dell’Udienza – Sambuca di Sicilia (AG): 80mila euro.

Giarratana recupera un pezzo di storia

Per la comunità di Giarratana, il contributo rappresenta un passo fondamentale verso il recupero di uno degli strumenti più identitari della vita religiosa e culturale locale. Il restauro consentirà non solo di salvaguardare un organo storico di grande pregio, ma anche di restituirlo alla fruizione liturgica e musicale, con un impatto positivo su tradizioni, eventi culturali e valorizzazione del patrimonio cittadino.

Foto: Sicilia Fotografica

