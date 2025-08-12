Giap (famiglia Minardo) nel consorzio di imprese che rileva 1200 distributori Esso in Italia

Un pezzo strategico della rete carburanti italiana torna sotto bandiera tricolore. Questa mattina, nella Capitale, è stato firmato l’accordo per la cessione di EG Italia – che detiene circa 1.200 punti vendita a marchio Esso, pari al 6% della rete nazionale – a un Consorzio di operatori privati italiani formato da Pad Multienergy, Vega Carburanti, Toil, Dilella Invest e Giap.

L’operazione, che dovrà ora ottenere il via libera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, è il frutto di un’alleanza inedita tra alcune delle principali realtà territoriali del settore. A curare gli aspetti finanziari sono stati Mediobanca ed Equita Mid Cap Advisory, mentre per la parte legale sono intervenuti Gianni & Origoni e Zaglio Orizio Braga e Associati. EY-Parthenon ha seguito la due diligence contabile e Pirola Pennuto Zei & Associati la fiscalità. “Riportiamo il controllo di un asset strategico nelle mani italiane – dichiarano Agostino Apa ed Enrico Zampedri per il Consorzio – Questa acquisizione, unica per impostazione nella storia del nostro settore, dimostra come le sfide possano stimolare creatività e capacità di collaborazione”.

Dietro il consorzio ci sono storiche famiglie dell’imprenditoria energetica nazionale: Zani Ondelli e Petrolini per Pad Multienergy (Brescia), Vianello per Vega Carburanti (Mestre), Toti per Toil (Napoli), Dilella per Dilella Invest (Bari) e Minardo per Giap (Modica).

Con questa mossa, convenience store, servizi di ristorazione e punti carburante Esso in tutta Italia avranno una nuova regia italiana, puntando a rafforzare il radicamento territoriale e la competitività in un mercato in piena transizione energetica.

