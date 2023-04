Gianpaolo Monaca nuovo comandante della Polizia Municipale di Vittoria, ma è già polemica

E’ stato nominato il nuovo comandante della polizia municipale di Vittoria: si tratta di Gianpaolo Monaca, originario di Bolzano, 57 anni. Laureato in giurisprudenza, coandante dei Vigili Urbani al Comune di Solarino in provincia di Siracusa, Monaca annovera un’anzianità di servizio di oltre 30anni. Questa mattina è stato ricevuto a Palazzo Iacono dal sindaco Francesco Aiello. Il neo comandante prenderà servizio in città il prossimo 13 aprile.

FDL NON CI STA: PER LORO LA NOMINA E’ QUANTOMENO “INOPPORTUNA”

Monaca subentra al dimissionario Gaetano Piscopo (prima di lui, è stato in carica per un anno Enzo Simola). Ma il gruppo consiliare di Fratelli D’Italia è intervenuto a proposito di questa nuova nomina, evidenziando come la graduatoria in questione sia stata oggetto dei rilievi dell’ispettore regionale in quanto viziata da incongruenze burocratiche e illegittimità.

“Nulla da eccepire sulla professionalità – dicono i consiglieri Vinciguerra, Cannata, Scuderi e Zorzi – ma occorre rilevare come l’amministrazione Aiello continui a perpetrare errori, rischiando di rendere vani gli atti che da qui in avanti verranno prodotti dal dirigente. Infatti la graduatoria per la selezione di comandante è finita al centro dei rilievi dell’ispettore regionale che ha palesato macroscopiche incongruenze e vizi di legittimità. Utilizzare quella graduatoria appare quantomeno inopportuno e incauto e si rischia di bloccare ulteriormente il comando della polizia municipale”.