Gaetano Piscopo nuovo comandante della polizia municipale di Vittoria

Gaetano Piscopo, 61 anni, ufficiale dei Carabinieri nella riserva, da ieri è il nuovo Comandante della Polizia Municipale di Vittoria. Con la determina del sindaco, n.89 del 29.12.22, gli è stato conferito l’incarico di Dirigente responsabile della Direzione della Polizia Locale.



Piscopo, niscemese d’origine è sposato ed ha due figli. Ha conseguito le lauree in scienze dell’amministrazione e in Giurisprudenza e si è abilitato alla professione forense. Ha un master in sicurezza e management. È stato già Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, nonché della Radiomobile dei Carabinieri di Vittoria per 29 anni e sino al 2019.



Piscopo è risultato vincitore dal concorso bandito dal Comune di Vittoria e rimarrà in carica per un anno rinnovabile sino a tre. Il Comandante Piscopo, ha assunto oggi il Comando, col grado di Colonnello, dirigente capo ripartizione.

