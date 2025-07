Gianmarco Italia resta alla Volley Modica: il baby talento pronto alla terza stagione in A3

Non ha ancora compiuto 18 anni, ma è già al terzo anno consecutivo nel roster di una squadra di Serie A3: Gianmarco Italia, classe 2007, continuerà a vestire i colori dell’Avimecc Modica. Una scelta che sa di fiducia, di progettualità e di scommessa sul futuro.

Nonostante le numerose richieste da altri club, il giovane schiacciatore ha deciso di restare in quella che considera casa, per crescere tecnicamente e umanamente sotto la guida di coach Distefano. “Sono molto orgoglioso – ha dichiarato – di poter continuare a giocare per l’Avimecc Modica. So di essere il più giovane del gruppo, ma darò il 110% per farmi trovare pronto ogni volta che verrò chiamato in causa. Qui mi sento sostenuto e motivato”.

Una riconferma voluta fortemente dall’allenatore e appoggiata all’unanimità dalla dirigenza, che vede in lui un prospetto su cui costruire il futuro. “Le sue doti fisiche e tecniche sono sotto gli occhi di tutti – affermano i vertici societari – e con la sua passione per la pallavolo e la sua serietà in palestra, Gianmarco è un esempio per i suoi coetanei. Averlo con noi per il terzo anno è motivo di grande soddisfazione”.

Per la formazione modicana, che si prepara a iniziare la nuova stagione con ambizioni crescenti, la presenza di Italia rappresenta non solo un investimento a lungo termine, ma anche un segnale forte: Modica crede nei giovani e li valorizza. E Gianmarco, con umiltà e determinazione, è pronto a dimostrarlo ancora una volta.

