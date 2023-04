Gianluigi Paragone a Vittoria: convegno contro l’utilizzo delle farine da insetti

Gianluigi Paragone a Vittoria.

Il leader e fondatore di Italexit sarà a Vittoria giovedì 13 aprile, alle 19,30, alla sala Avis.

Paragone, che ha lanciato una campagna contro le farine prodotte con insetti, interverrà ad un convegno dal titolo “NO agli insetti, SI alla dieta mediterranea.

PERCHE’ LE FARINE DI INSETTI NON DEVONO ENTRARE NEL CIRCUITO ALIMENTARE



Paragone ha sostenuto che le farine di insetto non devono entrare nel nostro circuito alimentare: questo perché possono essere dannose per la salute e perché sono disgustose.

Al convegno interverarranno il responsabile provinciale di Italexit, Luigi Melilli, il commissario regionale Giuseppe Sottile e lo stesso paragone, attuale segretario nazionale di Italexit. La relazione è affidata al professore Giuseppe De Santis, agronomo padovano, impegnato nella crescita di reti comunitarie per la transizione ad un modello economico e sociale solidale.