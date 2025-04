Gestione Castello di Donnafugata, parla Civita: “Pronti al progetto di valorizzazione”

Il percorso per definizione del partenariato speciale pubblico-privato per la gestione del Complesso di Donnafugata e di Palazzo Zacco ha compie un passo avanti, con l’indicazione della proposta avanzata da Civita Sicilia, insieme al suo partner Logos, come quella più valida.

Per la prima volta parla Civita e interviene per chiarire le proprie intenzioni anche in prospettiva.

“Non possiamo che esprimere grande soddisfazione – afferma Renata Sansone, Amministratore Delegato di Civita Sicilia – perché la nostra intenzione è fare a Ragusa quello che facciamo sempre: mettere in atto il progetto di valorizzazione da noi redatto, nel quale crediamo, così come da noi già fatto nel territorio provinciale con l’esperienza del Museo di Storia Naturale di Comiso. A livello siciliano stiamo promuovendo un partenariato con il Comune di Siracusa, insieme al quale a breve apriremo un nuovo Museo, e con il Comune di Palermo. Il tutto dopo aver avviato a livello nazionale con il Gruppo Civita, il primo partenariato su aree archeologiche in Italia, insieme alla Città Metropolitana di Roma, nonché proponendo un’analoga procedura a un importante capoluogo del Nord Italia; infine, a livello internazionale, il nostro ruolo è forte nella riqualificazione urbana di Riyadh, capitale dell’Arabia Saudita, nel quadro di un imponente programma di arte pubblica”.

Civita Sicilia, così come Logos, per stile e per rispetto della procedura di evidenza pubblica, non si sono mai prestate a rumors o polemiche e non intendono farlo in futuro. “Entrambe pertanto riprenderanno, sin da subito, a lavorare con dedizione ed entusiasmo, al fine di essere giudicate per i risultati che saranno capaci di raggiungere”.

© Riproduzione riservata