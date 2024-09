Gemellate le sezioni Unitre di Modica e Scicli. Azioni comuni per tutti i soci

Un passaggio sancito nei giorni scorsi a Modica, nella sede operativa dell’Università della Terza età in via Sorda Sampieri (presso l’Icotea), dove si sono incontrati i consigli direttivi delle sedi Unitre della città della Contea e di Scicli. Il gemellaggio fra le due realtà è stato pensato dai rispettivi presidenti, Enzo Cavallo e Salvatore Campo. Naturalmente è stato preceduto da una serie di interlocuzioni e di approfondimenti che hanno trovato “casa” nel precedente anno accademico e che hanno coinvolto tutti i soci.

Una nuova “vita” per le due sezioni dell’Unitre di Modica e di Scicli.

“Nel corso dell’incontro abbiamo sancito il gemellaggio fra le due sedi e nel contempo abbiamo individuato iniziative comuni da offrire ai rispettivi soci, da realizzare in piena armonia e di concreta e positiva collaborazione – ha spiegato a margine dell’incontro i due presidenti Enzo Cavallo e Salvatore Campo – le due sedi, fermo restando lo svolgimento delle attività individuate ed approvate dai rispettivi organi deliberanti, sceglieranno di comune accordo le iniziative da realizzare insieme col coinvolgimento dei rispettivi soci. In attesa della definizione dei programmi per l’anno accademico 2024/2025, è stato convenuto di individuare di comune accordo alcuni incontri o conferenze alternando il Comune di svolgimento fra Modica e Scicli. Si è pensato anche di organizzare insieme i viaggi e le escursioni che faranno parte dei rispettivi programmi, di operare insieme per la valorizzazione delle “eccellenze” barocche e culturali dei due comuni e della provincia e di fare rete per l’acquisizione di finanziamenti destinati al Terzo Settore”.

