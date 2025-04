Gelosia fatale nella movida: accoltella e uccide l’amico con 5 fendenti. A Francofonte arrestato presunto colpevole

Nicolas Lucifora, il 17enne ucciso a coltellate sabato sera a Francofonte è stato ammazzato per gelosia. Ha confessato Francesco Milici, 22 anni, fermato dalla procura di Siracusa con l’accusa di omicidio volontario. Milici ha dichiarato che i due erano amici fin da bambini ma questo non è bastato a fermare il 22enne. Lo ha colpito con 5 fendenti, il primo alla schiena, altri tre al torace e un quinto ad una gamba.

Si è accanito sul 17enne davanti a decine di testimoni il sabato di Pasqua in via Nastro Azzurro nel cuore della movida del Comune del siracusano.Il quadro dell’omicidio è stato subito chiaro ai carabinieri. Diversi testimoni hanno assistito alla lite fra i due che ha preceduto l’accoltellamento. Sono stati sentiti dagli inquirenti e le loro versioni raccontavano tutte la lite fra Milici e la vittima.

Via Nastro Azzurro, la cosiddetta via dei pub a Francofonte, nell’ultimo anno è stato teatro di sparatorie, tentativi di omicidio e diverse risse fra giovani. Per molti dei giovani sentiti si è trattato dell’ennesima rissa finita male. Il 22enne, indicato dai testimoni come uno dei protagonisti della lite, è stato fin da subito interrogato come indagato. Dopo diverse ore in cui non ha risposto alle domane degli inquirenti, è crollato ammettendo di aver ucciso Lucifora e spiegando che non sopportava il comportamento della vittima con la sua ragazza.

