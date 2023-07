Gambiano colpisce i carabinieri con le pietre e danneggia 9 auto dell’ufficio postale di Vittoria. Espulso e riaccompagno nel suo Paese

Un cittadino gambiano è stato espulso e rimpatriato nel suo Paese d’origine. Poco più di un mese fa, l’uomo si aggirava fra le vie di vittoria armato di coltello. I Carabinieri intervenuti sono intervenuti e l’uomo prima ha cercato di scappare, poi ha tentato di colpire i militari con delle pietre.

Solo l’utilizzo della pistola ad impulsi elettrici in dotazione alle forze dell’ordine ha consentito alle forze dell’ordine di fermare lo straniero. E’ stato poi denunciato come presunto responsabile del danneggiamento di 9 autovetture in dotazione ad un Ufficio Postale di Vittoria.

UN SOGGETTO PERICOLOSO



Il Questore di Ragusa ha valutato la pericolosità sociale dello straniero e per questo gli è stato notificato il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Ragusa e convalidato dal Giudice di Pace di Ragusa.

IL RIMPATRIO



Iil Questore di Ragusa ha disposto il rimpatrio con accompagnamento coattivo alla frontiera.

Predisposto un accurato piano di volo da Catania con destinazione l’aeroporto di Banjul-Yundum (Gambia), con scalo a Roma e a Casablanca, con la prevista assistenza sanitaria, il rimpatrio è stato eseguito da due poliziotti della Questura di Ragusa specializzati in Scorte Internazionali a bordo di aerei che, dopo oltre 12 ore di volo, sono giunti a destinazione affidando il rimpatriato ai poliziotti gambiani.

FOTO: REPERTORIO