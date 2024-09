Gambe, testa e cuore. Prima uscita della Passalacqua in amichevole a Giarre

*Segnali positivi, buona resa fisica e tenuta mentale, ottima reattività*. Prima uscita per la Passalacqua Ragusa che al Palajungo di Giarre ha affrontato la formazione maschile under 17 allenata da coach Davide Vasta. Prosegue a ritmi serrati la preparazione per affrontare il campionato di basket femminile di serie A2

Nessun risparmio di energie in quattro tempi da otto minuti, tutti di grande intensità. *”Dopo tre settimane di lavoro ho visto un atteggiamento in campo molto positivo sotto tutti i punti di vista”*, dice coach Mara Buzzanca che poi sottolinea il “buon lavoro in difesa” con qualche piccola sbavatura, e qualche meccanismo da acquisire meglio in fase di attacco.

Ieri sera anche Amaiquen ‘Ama’ Siciliano pur non giocando, per assorbire il ‘jet leg’ del viaggio, si è unita alla squadra supportando le compagne dalla panchina. La play classe 99 è appena arrivata in Italia dopo l’esaltante vittoria nella Coppa sudamericana di basket con la nazionale Argentina. Ama Siciliano ha giocato da protagonista conquistandosi fiducia e minuti campo, ricambiando con un bottino personale determinante per la vittoria della *selecciòn albiceleste *del basket.

“Aspettiamo l’inserimento di Siciliano e di Chiara Consolini la prossima settimana per lavorare con la squadra al completo. Oggi abbiamo corso per 40 minuti, mettendoci una buonissima intensità, abbiamo provato alcune soluzioni e posso ritenermi soddisfatta per questa prima uscita” conclude coach Buzzanca.



