Gaetano Vecchio ai vertici dell’Ance nazionale: il siciliano nominato presidente del Comitato lavori all’estero

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Un importante riconoscimento per l’imprenditoria siciliana arriva dai vertici nazionali dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili. Gaetano Vecchio è stato nominato presidente del Comitato lavori all’estero di Ance nazionale, assumendo di diritto anche il ruolo di vicepresidente nazionale dell’Associazione costruttori edili.

La nomina, arrivata a una settimana dall’elezione del nuovo presidente nazionale Ance Antonio Ciucci, rappresenta un risultato di grande rilievo per il sistema delle imprese siciliane e premia il percorso professionale di un imprenditore che ha maturato una lunga esperienza nella realizzazione di grandi infrastrutture sui mercati internazionali.

Un incarico strategico per lo sviluppo delle imprese italiane all’estero

Gaetano Vecchio, amministratore delegato della Cosedil, gruppo imprenditoriale siciliano che nel 2025 ha celebrato 60 anni di attività, guiderà il Comitato lavori all’estero per un mandato di quattro anni, rinnovabile una sola volta.

La scelta è maturata all’interno del Comitato nazionale grazie alle competenze sviluppate nel settore delle grandi opere infrastrutturali e alla conoscenza diretta dei mercati esteri, dove l’impresa siciliana ha consolidato negli anni la propria presenza.

Il nuovo incarico porterà Vecchio a entrare anche nel Consiglio di presidenza e nel Consiglio generale di Ance nazionale, contribuendo alle strategie dell’associazione che rappresenta il comparto delle costruzioni italiane.

Salvo Russo: “Premiata esperienza, valori e impegno per la legalità”

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente di Ance Sicilia, Salvo Russo, che ha sottolineato il valore della nomina e il ruolo della componente siciliana all’interno dell’organizzazione nazionale.

«Con questa nomina sono stati premiati non solo l’esperienza all’estero di Gaetano Vecchio, ma anche la sua storia imprenditoriale, familiare e personale fatta di passione, dedizione alla qualità del lavoro, investimenti in innovazione e sostenibilità, attenzione al benessere e alla valorizzazione del personale».

Russo ha inoltre evidenziato l’impegno civile dell’imprenditore siciliano nella promozione della cultura della legalità e nella lotta alla mafia, un percorso portato avanti in continuità con la figura del padre Andrea Vecchio.

La Sicilia protagonista ai vertici dell’edilizia nazionale

La nomina di Gaetano Vecchio rappresenta un motivo di orgoglio per Ance Sicilia, che vede riconosciuto il valore di un sistema imprenditoriale capace di competere anche fuori dai confini regionali e nazionali.

«Siamo orgogliosi che sia Gaetano Vecchio, con la sua competenza, determinazione e con i valori di cui è portatore, a rappresentare gli interessi dei costruttori edili siciliani ai vertici nazionali della categoria», ha dichiarato Salvo Russo.

Un incarico che rafforza dunque la presenza della Sicilia nei luoghi decisionali dell’edilizia italiana e che punta a valorizzare il ruolo delle imprese impegnate nelle infrastrutture, nell’innovazione e nello sviluppo sostenibile.

Un nuovo capitolo per Cosedil e per l’imprenditoria siciliana

Alla guida di Cosedil, Gaetano Vecchio ha contribuito negli anni alla crescita di un gruppo diventato punto di riferimento nel settore delle costruzioni. La nuova responsabilità nazionale apre ora una fase ulteriore, con l’obiettivo di rappresentare le esigenze delle imprese italiane impegnate nei lavori all’estero e favorire nuove opportunità di sviluppo.

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