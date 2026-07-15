Decò Italia rinnova il Consiglio di Amministrazione: Giovanni Arena nominato Presidente. Mario Gasbarrino conclude il suo mandato da AD

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Decò Italia, società consortile partecipata da Gruppo Arena e Multicedi, comunica il rinnovo del proprio Consiglio di Amministrazione al termine del triennio di mandato.

La Presidenza della società passa a Giovanni Arena, Cavaliere del Lavoro, Amministratore Delegato del Gruppo Arena e Presidente di Gruppo VéGé, che raccoglie il testimone da Luigi Irollo di Multicedi, alla guida della società negli ultimi tre anni. Contestualmente, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Harald Antley, Amministratore Delegato di Multicedi, Vicepresidente della società, mentre Gabriele Nicotra, Direttore Generale di Decò Italia, entra a far parte del CdA in qualità di Consigliere.

Il rinnovo delle cariche coincide anche con la conclusione, per scelta personale, del rapporto di collaborazione con l’Amministratore Delegato Mario Gasbarrino, protagonista della fase di avvio e consolidamento di Decò Italia.

La separazione avviene in un clima di profonda stima reciproca, al termine di un percorso che ha visto la società affermarsi come una delle realtà più dinamiche nello sviluppo della marca del distributore all’interno della Grande Distribuzione Organizzata italiana.

Sotto la guida di Mario Gasbarrino, Decò Italia ha raggiunto risultati di assoluto rilievo. Nel periodo 2021-2026, il fatturato delle vendite della MDD grocery è cresciuto da 149 milioni di euro a 400 milioni di euro, registrando un incremento del 168%. Parallelamente, l’incidenza della marca del distributore è passata dal 14,9% al 23%, superando significativamente la media di riferimento dell’Area 4, attestata intorno al 19,5%.

Accanto alla crescita della marca Decò, Gasbarrino ha guidato un importante percorso di innovazione dell’offerta, con il lancio del marchio premium Gastronauta, oggi composto da oltre 400 referenze, il completo restyling del packaging delle linee a marchio e l’introduzione di oltre 400 nuove referenze, contribuendo a rafforzare il posizionamento competitivo della società.

“Desideriamo rivolgere un sincero ringraziamento a Mario per il prezioso contributo offerto in questi anni”, dichiarano Giovanni Arena, Presidente di Decò Italia, AD del Gruppo Arena e Presidente di Gruppo VéGé, e Pietro Ragozzino, Presidente del Gruppo Multicedi. “La sua visione strategica, la competenza e la capacità di interpretare l’evoluzione del mercato hanno consentito a Decò Italia di compiere un percorso di crescita straordinario, costruendo un progetto industriale solido e distintivo. A lui va la nostra gratitudine per il lavoro svolto e l’augurio delle migliori soddisfazioni professionali e personali per il futuro. I risultati raggiunti rappresentano oggi una base solida sulla quale continuare a costruire il futuro di Decò Italia. Proseguiremo questo percorso con una visione di lungo periodo e con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente le nostre insegne e la marca del distributore, continuando a investire in innovazione, qualità e competitività e interpretando con dinamismo l’evoluzione del mercato e le nuove esigenze dei consumatori.”Da parte sua, Mario Gasbarrino ha dichiarato:

“Lanciare e guidare lo sviluppo di Decò Italia è stata un’avventura professionale e umana straordinaria. Sono orgoglioso dei risultati raggiunti insieme a una squadra di altissimo livello e ai soci di Arena e Multicedi. Lascio un’azienda solida, dinamica e pronta ad affrontare con successo le evoluzioni del mercato. Ringrazio tutti per la fiducia e la collaborazione di questi anni, in particolare il management e tutti i collaboratori che compongono Decò Italia.”

Con il nuovo Consiglio di Amministrazione e sotto la direzione di Gabriele Nicotra, Decò Italia conferma la continuità della strategia intrapresa negli ultimi anni, fondata sulla profonda sinergia e dal lavoro svolto dai team di Arena, Multicedi e della Centrale, e rilancia il proprio percorso di sviluppo con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il valore delle insegne e dei brand Decò e Gastronauta, facendo leva su innovazione, qualità e competitività.

© Riproduzione riservata