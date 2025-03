Furto notturno alla Farmacia Schembari di Marina di Ragusa. Nella notte in due a volto coperto

Marina di Ragusa – Un furto con spaccata ha colpito nella notte la farmacia Schembari, situata in via Dandolo, a pochi passi da piazza Duca degli Abruzzi. Due individui, con volto coperto, sono arrivati a bordo di un’auto di grossa cilindrata e, dopo aver sfondato la vetrina, hanno portato via le casse elettroniche con il denaro contenuto all’interno. Il titolare, Lucio Schembari, è stato avvisato all’alba da un commerciante della zona e ha immediatamente denunciato l’accaduto alla Polizia di Stato, che ha avviato le indagini per individuare i responsabili. Con amarezza, ha raccontato che in diciotto anni di attività non aveva mai subito un furto di questa entità. Nonostante l’accaduto, la farmacia ha riaperto regolarmente, proseguendo il servizio alla comunità. L’episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza delle attività commerciali della zona, con altri casi simili registrati di recente nel territorio provinciale. I commercianti chiedono maggiore attenzione e un potenziamento dei controlli per garantire più sicurezza e protezione.



